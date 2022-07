Istat, inflazione in lieve rallentamento al 7,9%

(Teleborsa) -dopo doversi mesi di crescita quasi ininterrotta. Secondo le stime preliminari divulgate dall'Istat, l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento delloe del, in lieve frenata rispetto all'8% del mese precedente., ma beneficia del rallentamento dei prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +48,7% di giugno a +42,9%) a causa, in particolare, degli Energetici regolamentati (da +64,3% a +47,8%) e solo in misura minore degli Energetici non regolamentati (da +39,9% a +39,8%). Decelerano anche i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5% a +4,6%), mentrei prezzi dei(da +8,1% a +9,6%), dei(da +7,2% a +8,9%), dei(da +2,9% a +3,6%), dei(da +2,8% a +3,3%) e dei Servizi vari (da +1,1% a +1,6%)., al netto degli energetici e degli alimentari freschi,da +3,8% e quella al netto dei soli beni energetici a +4,7% da +4,2%.Accelera anche il carrello della spesa, sia i prezzi deie della persona (da +8,2% a +9,1%) sia quelli dei(da +8,4% a +8,7%).L’aumento congiunturale dell’indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,7%), degli Alimentari lavorati (+1,5%), dei Beni non durevoli (+0,6%) ed è frenato solamente dalla diminuzione dei prezzi Alimentari non lavorati (-1,7%).per l’indice generale e a +3,3% per la componente di fondo.Secondo le stime preliminari,, a causa dei saldi estivi di cui l'indice generale non tiene conto, e(da +8,5% nel mese precedente).