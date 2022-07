Vodafone Business realizza per Mcdonald's Italia prima rete dati retail a doppia connettività, fibra e 5g

(Teleborsa) -hannocostituita da una. Si tratta della prima rete dati retail di questo tipo nel Paese: un'architettura di rete espandibile, resiliente e a prova di futuro che soddisfa la necessità di cambiamento veloce e sviluppo continuo di McDonald's che prevede, solo per il 2022, circa 40 nuove aperture."Non si tratta solo di affiancare fibra e 5G ma, grazie all'intelligenza della tecnologia SD-WAN, di combinarle, valorizzandone le rispettive caratteristiche distintive – commenta. Infrastrutture come questa possono essere realizzate solo da un operatore convergente che continua a investire sull'innovazione della propria rete. Questo ci rende il partner ideale nell'affiancare i grandi clienti nei loro progetti di evoluzione digitale del business. Siamo l'unico operatore nel settore con un footprint italiano e una scala europea – aggiunge Forina. Questo ci consente di dare dei vantaggi alla comunità, ai consumatori, alle aziende e al Paese, mettendo a disposizione le nostre economie di scala e di competenza di dimensione europea, così come il nostro potere d'acquisto"."La collaborazione con Vodafone per la realizzazione di un'infrastruttura di rete potente e sicura ci consente di migliorare e ampliare ulteriormente il servizio offerto ai nostri clienti - dichiara. Ormai da anni lavoriamo ad uno sviluppo integrato di digitalizzazione e multicanalità per gestire al meglio i cambiamenti legati a servizio e canali di consumo. Infatti, canali come McDrive, McDelivery, Take Away e App, al pari del ristorante, sono entrati nella quotidianità dei consumatori italiani, un trend che abbiamo immediatamente intercettato e in cui stiamo continuando a investire per rispondere alle necessità dei nostri clienti".ha sempre avuto un'e questa propensione all'innovazione ha portato l'azienda a nuove soluzioni e servizi destinati a rendere sempre più efficiente l'esperienza del cliente nel ristorante e non solo: i chioschi per l'ordine self, il servizio al tavolo, menù digitali, il CRM, le promozioni tramite l'App McDonald's e l'accesso WiFi per tutti i visitatori sono la testimonianza concreta di come connettività e tecnologia non siano semplicemente strumenti di lavoro per McDonald's, ma un tassello fondamentale del suo successo.Nuovi canali di vendita, un'esperienza digitale avanzata e ristoranti connessi e che sfruttano tecnologie all'avanguardia come l'Internet of Things e l'Intelligenza Artificiale diventano centrali per rispondere in maniera efficace alla crescente domanda dei consumatori.Per soddisfare queste esigenze e diventare quindi l'abilitatore dell'ulteriore digitalizzazione di McDonald's,: una connettività in fibra e una connettività wireless 4G/5G, che rende l'intera infrastruttura pronta per offrire – con l'estendersi della copertura 5G su scala nazionale – soluzioni e servizi basati sulla quinta generazione di reti wireless a banda larga. Le caratteristiche che rendono il 5G una tecnologia rivoluzionaria, fra cui la bassissima latenza e la banda ultralarga, potranno abilitare nuovi servizi immersivi, e, guardando al presente, il nuovo servizio Mobile Order & Pay di McDonald's, disponibile da maggio sull'intera rete nazionale. Grazie a questo servizio i clienti dei ristoranti italiani possono ordinare e pagare direttamente da smartphone, attraverso la App McDonald's per poi ritirare l'ordine all'interno del ristorante (con take away o servizio al tavolo) o presso i parcheggi dedicati.In linea con questo percorso di innovazione tecnologica, la nuova infrastruttura di rete che Vodafone ha sviluppato per McDonald's in Italia sarà estremamente resiliente e sicura proprio perché basata su tecnologie differenziate (fibra e cellulare). La piattaforma è stata infatti implementata così da permettere, all'occorrenza e grazie all'intervento della Software Defined Network, che i servizi possano basarsi sulla tecnologia di rete più performante in quel momento, garantendo la business continuity di tutti i ristoranti in qualsiasi condizione, 24/7 e in modo efficace. Inoltre, la possibilità di contare sulla rete wireless consente a McDonald's di attivare e rendere disponibili servizi e soluzioni ai suoi clienti anche qualora non sia immediatamente disponibile la fibra, come può avvenire all'apertura di un nuovo punto vendita in un'area non coperta dalla connettività a banda ultralarga fissa.Infine, l'. La rete di Vodafone già da novembre 2020 è alimentata al 100% da fonti rinnovabili, tramite l'acquisto di energia prodotta appunto esclusivamente con fonti rinnovabili certificate sia per la propria rete che per i propri uffici. Prima tra le aziende di telecomunicazioni in Italia, l'Azienda ha anticipato al 2025 l'obiettivo di azzerare le proprie emissioni di gas a effetto serra. Gli importanti traguardi e ambiziosi obiettivi di Vodafone assicurano a McDonald's il rispetto dei suoi stessi impegni presi per far fronte ad alcune delle sfide ambientali oggi più urgenti e che il Brand affronta ogni giorno grazie alla collaborazione dei suoi licenziatari, fornitori e partner intervenendo su tutta la filiera, "dal campo al vassoio".