Energy, +18,75% nel primo giorno a Piazza Affari

(Teleborsa) -, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 2,85 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 2,40 euro, che le avrebbe dato una capitalizzazione di oltre 147 milioni di euro.In fase diEnergy ha raccolto 27,3 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 30 milioni di euro.Il titolo ha aperto a quota 2,72 euro per azione ed è sceso fino a 2,70 euro per azione nella prima parte di seduta. In seguito ha preso forza e ha terminato le contrattazioni sui massimi di giornata a 2,85 euro. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 786.565,25 euro, iconclusi sono stati 232 e le azioni passate di mano 283.500.Energy rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 181 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.