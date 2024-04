Energy, Websim avvia copertura con Outperform e TP a 2,35 euro

Intermonte

Energy

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di accumulo per l'energia da fonte rinnovabile (BESS, Battery Energy Storage System), con raccomandazione "" e target price diper azione.Gli analisti scrivono che ilha evidenziato un'dell'azienda a causa del mancato rinnovo del Superbonus 110% e, cosa ancora più importante, delle fluttuazioni nelle regole di trasferimento dei crediti. Nel dettaglio, i ricavi sono scesi del 50% a 63 milioni di euro, determinando cali ancora maggiori dell'EBITDA (-69%) e dell'utile netto (-75%). In questo contesto, la posizione finanziaria netta ha chiuso in territorio positivo, evidenziando una generazione di cassa di oltre 8 milioni di euro, favorita da una significativa riduzione del capitale circolante.Lo sviluppo dellae una, entrambi favoriti dalla crescente integrazione verticale e dalla crescente riconoscibilità del marchio proprietario zeroCO2, rappresentano i principali elementi su cui si fondano le stime del broker. Viene prevista una crescita media dei ricavi e dell'EBITDA ben superiore al 30% nei prossimi tre anni, mentre si prevede che il contributo della controllata Pylon LiFeEU determinerà un'ulteriore accelerazione dell'utile netto."Sebbene lo scenario a breve termine sia ancora incerto e offra una, riteniamo che il megatrend della transizione ecologica rimanga intatto e supporti una crescita significativa a medio-lungo termine nel settore delle energie rinnovabili e del BESS - si legge nella ricerca - Riteniamo che l'ingresso dell'azienda nella produzione e nell'assemblaggio di batterie al litio, in joint venture con Pylon Technologies, la sua maggiore integrazione verticale, nonché, potrebbero consentire a Energy di svolgere un ruolo di primo piano nel mercato europeo BESS, consentendogli di beneficiare appieno delle significative opportunità di crescita derivanti dagli obiettivi di neutralità carbonica dell'UE".