Gefran vende Business Azionamenti. Titolo in rally

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, ha sottoscritto un accordo quadro per laper unSi tratta di una divisione operativa nella progettazione, produzione e vendita di prodotti e soluzioni per regolare la velocità e controllare motori DC e AC, inverter, convertitori di armatura e servo azionamenti per applicazioni industriali oltre che soluzioni impiegate nel controllo degli ascensori. Nel 2021 ha conseguitoper 44,8 milioni di euro (pari al) e conta 175 dipendenti.Gefran ritiene che per dimensioni, estensione globale dell'operatività e leadership di mercatoche Gefran ha costruito in quasi venti anni di attività negli azionamenti, si legge in una nota."La cessione del business Azionamenti si inquadra all'interno di undell'azienda costituito dai Sensori e dai Componenti per l’automazione - ha dichiarato Marcello Perini, AD di Gefran - In queste aree di business il Gruppo ha una consolidata leadership globale, genera stabilmente risultati reddituali eccellenti e ha primariamente indirizzato il piano d’investimenti degli anni recenti"."Le risorse finanziarie generate dall'operazione consentiranno di accelerare il conseguimento degli, previsti dal piano industriale", ha aggiunto.Il, restando a lungo sospeso in asta di volatilità. A metà seduta rimane ottima la performance di, che si attesta a 10 euro con un aumento del 12,61%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 10,44 e successiva a 11,66. Supporto a 9,22.