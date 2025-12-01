Francoforte: scambi negativi per Zalando

(Teleborsa) - Retrocede la società che vende calzature e moda online
, con un ribasso dell'1,98%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Il quadro di medio periodo di Zalando
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 22,98 Euro. Primo supporto individuato a 22,58. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 23,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)