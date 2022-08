FS Italiane, S&P conferma rating BBB e cambia outlook a stabile

(Teleborsa) - Standard and Poor's ha confermato l'ed ha modificato l', che, riflettendo l'analoga variazione avvenuta su quello della Repubblica Italiana. S&P ha inoltre confermato lo "Stand Alone Credit Profile" (SACP) di FS pari a bbb+, che resta un notch superiore a quello della Repubblica Italiana.La scorsa settimana l'agenzia di rating ha rivisto al ribasso l'outlook dell'Italia a causa dei- a causa delle elezioni e di un nuovo governo - potrebbero avere per l'economia italiana e per i conti pubblici."A nostro avviso, FS non può avere un rating superiore al rating sovrano dell'Italia perché la società fa forte affidamento sui- si legge nella nota di S&P - Riceve inoltre entrate pubbliche correnti dalle regioni italiane e dal governo centrale a sostegno dei servizi di trasporto passeggeri. Inoltre, svolge un ruolo fondamentale nell'allocazione da parte del governo delle risorse del piano di ripresa".