Restart riduce la perdita nel primo semestre 2022

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha registratopari a 1,1 milioni di euro nei primi sei mesi del 2022, rispetto agli 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2021. Isono pari a 0,1 milioni di euro e si riferiscono interamente alle cessioni di box, cantine, posti auto e posti moto del complesso immobiliare Pompeo Leoni/De Angeli sito in Milano. Glisono pari a 1 milione di euro, rispetto agli 0,1 milioni di euro al 30 giugno 2021, e si riferiscono principalmente al provento generato a seguito del mancato esercizio di un diritto di opzione, scaduto al 30 giugno 2022.L'risulta, per effetto delle voci relative ai ricavi, ai costi diretti e alle spese generali, positivo per circa 0,2 milioni di euro, rispetto a un EBITDA negativo pari a 0,9 milioni di euro al 30 giugno 2021. Ladel periodo ammonta a circa 0,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2021.Leal 30 giugno 2022 risultano positive per 4,1 milioni di euro (4,4 milioni), e includono debiti per lease per 0,2 milioni (in linea con il 31 dicembre 2021) e disponibilità liquide per 4,2 milioni (4,6 milioni).