Almawave, ricavi 1° semestre a 21,3 milioni con crescita organica e M&A

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 21,3 milioni di euro (+44,7% rispetto al primo semestre del 2021; +35,1% a perimetro costante),a 5,4 milioni di euro (+38,6%),a 2 milioni di euro (+38,6%). Laè positiva per 8 milioni di euro, in linea con il dato positivo per 14 milioni di euro registrato sia al 31 marzo 2022 che al 31 dicembre 2021, al netto dei circa 6 milioni di euro legati alle acquisizioni."Sono estremamente soddisfatta dei conti del primo semestre 2022 di Almawave che esprimono unadegli ultimi trimestri - ha commentato l'- A questi risultati, frutto della solida crescita organica, hanno contribuito con ottime performance, anche le due società acquisite recentemente, The Data Appeal Company e Sis.Ter, mettendo in luce la qualità strategica delle operazioni realizzate e la rapidità di integrazione operativa nel modello Almawave"."Lo sviluppo internazionale del nostro gruppo e l'incremento del business in tutti i settori in cui l'azienda opera, inoltre, ci consentono di prevedere un- ha aggiunto - Nonostante le dinamiche complesse che stanno interessando i mercati, il Gruppo resta pienamente focalizzato sul raggiungimento dei propri obiettivi di crescita, supportato da investimenti specifici in Ricerca & Sviluppo, dalla costante attrazione di talenti e dall’’attuazione di efficaci strategie di M&A".