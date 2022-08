AXA: utile netto 1° semestre in crescita, annuncia buyback da 1 miliardo

AXA

(Teleborsa) - La compagnia assicurativa franceseha annunciatoed annunciato un'operazione di, con l'intento di offrire una remunerazione interessante per gli azionisti.La bug assicurativa, seconda in Europa dopo la tedesca Allianz, ha chiuso il primo semestre con un, in aumento del 3% rispetto ai 3,99 miliardi dell'anno precedente.si è attestato a 3,9 miliardi e risulta(crescita organica +7%).Un risultato raggiunto grazie a maggiori ricavi da aree come l'assicurazione sanitaria, che hanno superato l'impatto finanziario della guerra in Ucraina.di euro.AXA si confermadi poter raggiungere gli. "Rimaniamo molto fiduciosi nel raggiungere gli obiettivi chiave del piano Driving Progress 2023, in particolare la crescita dell'utile per azione nella fascia alta delle nostre previsioni", ha affermato il Ceo Frédéric de Courtois.