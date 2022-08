Digital Value, nuovo record di ricavi a 337 milioni in 1° semestre

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha registratopari a 337,2 milioni di euro, con un incremento del 20,3% rispetto al primo semestre 2021 pro-forma. Si tratta del 7° semestre di fila in crescita a doppia cifra e di una performance da record per il primo semestre.Laha rappresentato il principale motore di crescita realizzando ricavi per 112,3 milioni di euro, in crescita del 59,4% e attestandosi al 33% dei ricavi consolidati. Le attività di, che rappresentano il mercato storico di Digital Value, hanno generato ricavi per 142,7 milioni di euro, confermandosi a circa il 42% dei ricavi complessivi.Con riferimento ai, Digital Value ha generato il 34,3% dei ricavi in ambito Telco & Media, il 32,2% nel settore Industry & Finance, il 23,1% verso la Large Public Administration ed il 10,4% sulle Local Public Administration."Il primo semestre dell'anno è stato ancora una volta molto positivo, con ricavi in crescita a doppia cifra, diversificazione dei cluster di clientela e vendite in forte aumento sulla Digital Business Transformation, una linea di business che richiede know-how ad alto valore progettuale e tecnologico", ha commentato il"Questi importanti risultati raggiunti nella prima metà dell’anno ci consentono di, forti della nostra leadership e dell’instancabile lavoro delle persone di Digital Value al servizio della transizione digitale italiana", ha aggiunto.