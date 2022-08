Exor ammessa su Euronext Amsterdam da 12 agosto

Exor

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Agnelli, ha ricevuto l'scritta da parte dell'Euronext Listing Board (ELB) dell'ammissione alla quotazione e negoziazione delle azioni ordinarie su. L'avvio degli scambi sulla borsa olandese è previsto per il2022 alle 9:00.L'approvazione da parte della ELB e l'ammissione alla quotazione e alla negoziazione su Euronext Amsterdam restano soggette all'approvazione da parte dell'del prospetto di quotazione, sottolinea una nota.Il via libera odierno segue l'annuncio di venerdì scorso , con cui Exor aveva segnalato di volerin favore della borsa di Amsterdam per un maggiore allineamento con la propria struttura legale di holding olandese.