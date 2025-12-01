Milano 16:11
43.128 -0,53%
Nasdaq 16:11
25.316 -0,47%
Dow Jones 16:11
47.515 -0,42%
Londra 16:11
9.719 -0,02%
Francoforte 16:10
23.609 -0,96%

RT&L ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 3 dicembre

Finanza, IPO
(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di RT&L, società genovese che opera nel mercato dei servizi logistici, sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza odierna e saranno negoziate a partire dal 3 dicembre 2025. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor e Specialista.

Come già noto, RT&L sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di 19 milioni di euro, dopo aver raccolto 5 milioni di euro. La market cap sarebbe di 19,5 milioni di euro e la raccolta di 5,5 milioni di euro assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). Il prezzo di collocamento è stato pari a 1,80 euro per azione, nella parte centrale della forchetta individuata in precedenza (1,70-1,95 euro per azione). Il flottante è del 26,25% (28,14% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe e sempre escluse le azioni a voto plurimo).
