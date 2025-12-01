RT&L ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 3 dicembre

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie di RT&L
, società genovese che opera nel mercato dei servizi logistici, sono ammesse alle negoziazioni
sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza odierna e saranno negoziate a partire dal 3 dicembre
2025. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor e Specialista.
Come già noto
, RT&L sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 19 milioni di euro, dopo aver raccolto
5 milioni di euro. La market cap sarebbe di 19,5 milioni di euro e la raccolta di 5,5 milioni di euro assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni). Il prezzo
di collocamento è stato pari a 1,80 euro per azione, nella parte centrale della forchetta individuata in precedenza (1,70-1,95 euro per azione). Il flottante
è del 26,25% (28,14% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe e sempre escluse le azioni a voto plurimo).