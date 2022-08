Openjobmetis, miglior primo semestre di sempre con integrazione Quanta

Openjobmetis

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha registratopari a 388,2 milioni di euro nel, in crescita del 21,3% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'incremento deiha interessato tutte le aree di attività del gruppo: somministrazione +20,2% rispetto ai primi sei mesi del 2021; Ricerca e Selezione +61,3% rispetto ai primi sei mesi del 2021; ricavi per altre attività +85,4% rispetto al primo semestre del 2021.L'si attesta a 16,2 milioni di euro, in crescita del 42,3%, mentre l'chiude a 8,3 milioni di euro, in aumento del 45,3%. Laal 30 giugno 2022 risulta negativa per 17,5 milioni di euro, rispetto a 44,5 milioni di euro al 31 Dicembre 2021, dopo aver effettuato al 30.06.2022 cessioni al factoring per 8,1 milioni di euro."Alla vigilia di ciò che sembrava una ritrovata normalità, ci siamo imbattuti nuovamente in un periodo di emergenza internazionale - ha commentato l'- In un tale contesto siamo ancor più orgogliosi di annunciare di aver consuntivato il: il Gruppo ha saputo adattarsi ad un mercato del lavoro in continua evoluzione, garantendo flessibilità ed efficienza ai propri clienti"."Nel primi sei mesi 2022 è stato completato il processo di integrazione e messa a terra delle sinergie derivanti dall'acquisizione del, con un conseguente miglioramento dell'EBITDA margin che si è attestato al 4,2% - ha aggiunto - Inoltre, si confermano le performance positive delle controllateper il lavoro con una crescita dei ricavi del +18,9% rispetto a 1H 2021 e, specializzata in ricerca e selezione, con un incremento pari al +50,5% rispetto al medesimo periodo 2021".Nonostante le incertezze macroeconomiche e geopolitiche, il gruppo si aspetta di "progredire in linea con le aspettative anche per i".