Tinexta, finalizzato trasferimento a CRIF del 75% di Innolva

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, haper un corrispettivo pari a 170,1 milioni di euro, corrisposto in parte in denaro e in parte mediante compensazione di crediti. Ciò fa seguito all' annuncio del 30 maggio scorso della cessione della divisione Credit Information and Management di Tinexta.L', pari a 226,8 milioni di euro, è stato determinato sulla base di un enterprise value di Innolva di 187,5 milioni di euro, rettificato per la posizione finanziaria netta stimata al closing pari a 39,3 milioni di euro.La cessione è stata perfezionata a fronte dell', incluse la cessione a CRIF da parte didel restante 25% del capitale sociale di Innolva e il trasferimento del 100% del capitale sociale di Forvalue da Innolva a Warrant Hub, società interamente detenuta da Tinexta.Viene anche comunicato che Tinexta e Intesa Sanpaolo stannoun'ipotesi dimediante investimento nel capitale di quest'ultima di tutto o parte dei proventi derivanti a Intesa Sanpaolo dalla vendita a CRIF del 25% di Innolva, attraverso un aumento di capitale.