Tenaris, balzo di ricavi e margini in 1° semestre. Outlook positivo

Tenaris

(Teleborsa) -, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nella fornitura globale di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha chiuso ilconin aumento del 91% a 5.168 milioni di dollari, rispetto alla prima metà del 2021. A spingere le vendite il fatto che i volumi di prodotti tubolari spediti sono aumentati del 36% e i prezzi medi di vendita sono aumentati del 43%, mentre le vendite nel segmento Altri sono aumentate del 42%. A seguito dell'aumento delle vendite, l'è più che raddoppiato a 1.433 milioni di dollari. L'ha raggiunto i 1.137 milioni di dollari (+191%), mentre l'è stato di 0,97 dollari (+185%).Le vendite delsono aumentate di un ulteriore 18% in sequenza, trainate da ulteriori aumenti dei prezzi in Nord America, da un recupero dei volumi in Medio Oriente e da un aumento delle vendite in Sud America. L'EBITDA, che comprende diverse voci una tantum che si compensano tra loro, ha continuato a crescere fortemente e il suopoiché i prezzi di vendita medi più elevati compensano l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime.Guardano all'andamento del settore, Tenaris sottolinea che l', guidata da Nord America e Medio Oriente. L'attività di perforazione offshore è in aumento con sviluppi in acque profonde in Brasile, Guyana e Africa sub-sahariana. L'attività del progetto di pipeline sta avanzando in Medio Oriente e Sud America.Nella società prevede un', con prezzi più elevati che compenseranno l'aumento dei costi. La crescita delle vendite sarà più contenuta nel terzo trimestre in quanto risentiranno di fattori stagionali e minori spedizioni ai progetti di pipeline. Prevediamo inoltre che il flusso di cassa libero rimarrà positivo durante il semestre.