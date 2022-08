Calo per il comparto alimentare a Piazza Affari (-1,09%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

grande capitalizzazione

Campari

small-cap

Orsero

(Teleborsa) - L'prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha aperto a 118.442,3, in calo dell'1,09% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 526, dopo aver avviato la seduta a 528.Tra le azioni italiane adell'indice alimentare, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,20%.Tra ledi Milano, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,65% rispetto alla seduta precedente.