Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:36
25.585 -0,42%
Dow Jones 18:36
47.724 -0,48%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Crolla a Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari l'indice del settore alimentare italiano
Si abbattono le vendite sul comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata a 72.417,34 punti, in forte calo dell'1,69%.
Condividi
```