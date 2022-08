Irobot brilla dopo accordo con Amazon da 1,7 miliardi

Irobot

Nasdaq 100

Irobot

Irobot

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 19,19%, dopo che Amazon ha annunciato un accordo per l'acquisto del produttore di robot domestici. L'operazione ha un valore (debito incluso) di 1,66 miliardi di dollari. Gli azionisti riceveranno 61 dollari per azione in contanti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 59,97 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 60,61.