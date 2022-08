Tod's, patto parasociale con Arnault dura 5 anni

Tod's

Lvmh

(Teleborsa) - Dopo la decisione di Diego Della Valle di promuovere un'offerta pubblica di acquistofinalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie in circolazione di, è stato pubblicato iltra la famiglia marchigiana e l'imprenditore francese Bernard Arnault. Il patron di, colosso del lusso, con la sua Delphine ha già il 10% della maison italiana e agisce di concerto con Della Valle nell'OPA finalizzata al delisting da Piazza Affari.Il patto haed è prorogabile automaticamente per altri cinque, mentre si riduce a tre anni in caso di mancato delisting e decade a fronte di una nuova quotazione. L'accordo stabilisce che i francesipossedute, restando quindi nel capitale del gruppo di pelletteria con la partecipazione attuale del 10%.A seguito del delisting, Delphine avrà il diritto di nominare (e, qualora dovesse rendersi necessario, di sostituire)di Tod's. In caso di adozione di una delibera di aumento del capitale sociale di Tod's, sarà riconosciuto a Delphine un diritto di opzione che, se esercitato, consentirà alla stessa di mantenere inalterata la propria partecipazione percentuale nel capitale.Se la famiglia Della Valle decidesse di vendere il controllo della società, Delphine avrà il diritto di vendere al terzo cessionario tutte azioni di titolarità di Delphine aglie condizioni. Presente nel patto anche ilsulle azioni poste in vendita dall'altro socio.L'imprenditore francese avrà il diritto di vendere () la partecipazione a Della Valle al decimo anniversario del delisting o in caso di trasferimento del controllo di Tod's ad altri tramite un aumento di capitale. Per contro, Della Valle avrà il diritto di acquistare la partecipazione () al termine del dodicesimo anniversario del delisting.