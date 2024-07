von der Leyen verso il bis (ma Meloni non scopre ancora le carte)

(Teleborsa) - Una corsa lunga e piena di ostacoli: Ursula von der Leyen si avvia a guidare per altri cinque anni la Commissione europea, puntando a superare quotaigliorando così la performance di cinque anni fa.Un programma, quello studiato dalla ex ministra della difesa tedesca, che strizza l'occhio alle destra di Ecr su alcuni argomenti e ai Verdi su altri. L'incognita sta nei contorni della sua maggioranzaIn un puzzle ancora complesso, manca ancora il contatto più atteso, quello con la Premier italianaTuttavia, in quel di Strasburgo filtra la sensazione che alla fine che Fdi pos. Ma la partita si gioca nella forma della trattativa. Von der Leyen, infatti, non vuole legare l'assegnazione all'Italia di un commissario forte e di un'eventuale vicepresidenza esecutiva a Palazzo Berlaymont al sì dei meloniani. ", fanno sapere qualificate fonti parlamentari vicine alla presidente.e la presidente della Commissione non ha alcuna intenzione di peggiorarli. Nella sua strategia, Ecr resta fuori dalla maggioranza. von der Leyen attende un segnale da Meloni a ridosso del voto che in qualche modo certifichi il