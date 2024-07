LVMH, ricavi primo semestre a 41,7 miliardi di euro

LVMH

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi 41,7 miliardi di euro, in calo dell'1% (+2% la crescita organica).L'del gruppo è stato di circa 7,3 miliardi (-14%). L'utile delle operazioni ricorrenti è pari a 10,7 miliardi (-8%).Le fluttuazioni dei tassi di cambio hanno avuto un impatto negativo sostanziale sul semestre, spiega la maison del lusso."I risultati della prima metà dell'anno riflettono la notevole capacità di resistenza di LVMH, sostenuta dalla forza delle sue Maison e dalla reattività dei suoi team in un clima di incertezza economica e geopolitica", ha commentato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato. "Pur rimanendo vigile nell'attuale contesto, il gruppo affronta la seconda metà dell'anno con fiducia e conterà sull'agilità e sul talento dei suoi team per rafforzare ulteriormente la sua posizione di leadership globale nel settore dei beni di lusso nel 2024".