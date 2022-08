IFattiContano, Lanzetta: "Progetto in cui crediamo, dimostra che Italia sta progredendo"

Enel

(Teleborsa) -è la campagna di comunicazione, per raccontare, attraverso la concretezza dei numeri, i risultati raggiunti con la sua attività, al servizio della transizione energetica e con un approccio fondato sull'apertura e l'innovazione. Un progetto che si concretizza in un, in grado di aggiornare costantemente e con grandei principaliperché, in quello che noi raccontiamo al cittadino o al cliente, è importante dare dei dati", commenta, Direttore di Enel Italia."Vengono raccontati i risultati che noi abbiamo ottenuto in questi primi sei mesi", sottolinea il manager, aggiungendo "e racconteremo quello che stiamo facendo in termini di adeguamento della rete, della nuova potenza di generazione istallata. Tutti dati che danno un'idea di concretezza"."Invito tutti a visitare il sito, perché ci renderemo conto che. Potremmo farlo più velocemente, ma stiamo facendo tante cose", conclude Lanzetta.