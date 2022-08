Gruppo Sella, utile netto raddoppia a 61,5 milioni nel semestre

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con risultati positivi e in crescita, proseguendo lo sviluppo di tutti i settori strategici della propria attività. L'si è atestato a, in crescita rispetto ai 34,5 milioni di euro dello stessoperiodo dell’anno precedente, calcolato senza considerare le componenti non ricorrenti.Ilè cresciuto del 19,9% (+69,5 milioni di euro), raggiungendo i 419 milioni di euro. Ilaumenta del 35,9% a 161,8 milioni di euro sia grazie alla componente commerciale sia per l’effetto positivo dei titoli indicizzati all’inflazione, mentre iaumentano dell’8% a 192,7 milioni di euro. Il risultato netto dell’attività finanziaria è cresciuto del 24,2% a 64,6 milioni di euro per effetto delle plusvalenze dalla vendita di titoli, dei risultati positivi del trading in conto proprio e delle cessioni dei crediti fiscali.Laal valore di mercato al 30 giugno 2022 si attesta a quota, in calo del 5,1% rispetto ai 49,2 miliardi di fine 2021, principalmente per effetto della diminuzione di 3,9 miliardi di euro del valore dei corsi dei titoli, detenuti dai clienti e depositati presso le banche del gruppo. In tale contesto e nonostante le incertezze del mercato, laglobale nel semestre è statadi euro. Glicomprensivi dei Pct sono cresciuti del 10,9% a 10,9 miliardi di euro, mentre gli impieghi al netto dei Pct sono cresciuti del 5,9% raggiungendo i 10,3 miliardi di euro.del gruppo, largamente superiore agli standard richiestiè pari a 11,99% e ilal 14,39%.