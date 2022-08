Disney sorpassa Netflix per abbonati. Ma lo streaming è ancora in perdita

The Walt Disney Company

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nei parchi tematici, nell'intrattenimento e nello streaming, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale conin aumento del 26% rispetto all'anno precedente, a 21,5 miliardi di dollari. Gli analisti di aspettavano 20,96 miliardi di dollari. Nel trimestre terminato il 2 luglio, Disney ha registrato undi 1,09 dollari, in aumento del 36% rispetto all'anno precedente e superiore ai 96 centesimi attesi dal mercato.L'utile operativo è più che raddoppiato nella divisione parchi, esperienze e prodotti a 2,3 miliardi di dollari. Le perdite dello streaming hanno pesato sulla divisione media e intrattenimento, il cui profitto operativo è diminuito del 32% a quasi 1,4 miliardi di dollari. L'del gruppo è salito del 53% a 1,4 miliardi di dollari.Il gigante dell'intrattenimento ha affermato che glisono saliti a 152,1 milioni durante il trimestre. Insieme ai 46,2 milioni di abbonati di Hulu e ai 22,8 milioni di ESPN+, il totale si attesta a 221,1 milioni, un dato superiore ai 220,7 milioni di abbonati di, che fino ad ora era stato il leader del settore.La Disney ora prevede tra 215 milioni e 245 milioni di clienti Disney+ in totale, in calo dai 230-260 milioni previsti in precedenza, a causa delle, dove la società sta perdendo i diritti di streaming per le partite di cricket della Premier League indiana.Per la prima volta, Disney ha comunicato stime per i clientiin India rispetto al resto di Disney+. La CFO Christine McCarthy ha affermato che la società prevede di raggiungere fino a 80 milioni di clienti Disney+ Hotstar entro settembre 2024 e tra 135 milioni e 165 milioni di altri. Confermato l'obiettivo di realizzare un. Nell'ultimo trimestre, la divisione ha perso 1,1 miliardi di dollari.Disney+ ha anche annunciato cheintrodurrà la sua tanto attesanegli Stati Uniti, offrendo ai consumatori una scelta più ampia. Con il lancio, una nuova e completa lista di piani di abbonamento sarà resa disponibile su Disney+, Hulu, ESPN+ e Disney Bundle, offrendo agli spettatori la massima flessibilità nella scelta di un'opzione adatta alle loro esigenze.