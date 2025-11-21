Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 17:59
24.296 +1,01%
Dow Jones 17:59
46.401 +1,42%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

Paramount, Comcast e Netflix in lizza per Warner Bros. Discovery

Finanza
Paramount, Comcast e Netflix in lizza per Warner Bros. Discovery
(Teleborsa) - Paramount, Comcast e Netflix hanno presentato offerte di acquisto per Warner Bros. Discovery, proprietaria dello storico studio cinematografico e televisivo Warner Bros. e di HBO. A dichiararlo è il Wall Street Journal.

Le offerte presentate non sono vincolanti e sono previsti ulteriori round di aggiudicazione, prima della fine dell'anno, quando la società vuole concludere la procedura di vendita.

Allo stesso tempo, Warner Discovery continua a portare avanti i piani per separare le sue attività in due società: una che ospiterà i suoi studi e il business dello streaming, e l'altra che comprenderà le sue reti via cavo.

Dei tre offerenti, solo Paramount sta cercando di acquisire l'intera Warner Discovery, inclusi gli studi e lo streaming, nonchè il suo portafoglio di reti via cavo come CNN, TNT e Food Network. Comcast e Netflix stanno presentando offerte solo per gli studi, HBO e il servizio di streaming HBO Max.
Condividi
```