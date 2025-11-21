Paramount, Comcast e Netflix in lizza per Warner Bros. Discovery

(Teleborsa) - Paramount
, Comcast
e Netflix
hanno presentato offerte di acquisto
per Warner Bros. Discovery
, proprietaria dello storico studio cinematografico e televisivo Warner Bros. e di HBO. A dichiararlo è il Wall Street Journal.
Le offerte presentate non sono vincolanti
e sono previsti ulteriori round di aggiudicazione
, prima della fine dell'anno, quando la società vuole concludere la procedura di vendita.
Allo stesso tempo, Warner Discovery continua a portare avanti i piani per separare le sue attività in due società
: una che ospiterà i suoi studi e il business dello streaming
, e l'altra che comprenderà le sue reti via cavo
.
Dei tre offerenti, solo Paramount
sta cercando di acquisire l'intera Warner Discovery
, inclusi gli studi e lo streaming, nonchè il suo portafoglio di reti via cavo come CNN, TNT e Food Network. Comcast e Netflix
stanno presentando offerte solo per gli studi, HBO e il servizio di streaming HBO Max
.