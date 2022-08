NYT, investitore attivista ValueAct acquista quota e chiede cambiamento

New York Times

(Teleborsa) - L'ha acquistato più di 11 milioni di azioni del, il più grande quotidiano al mondo (quotato sul New York Stock Exchange). Si tratta di una, secondo quanto emerge da un deposito presso la SEC. La società d'investimento ritiene che laa lungo termine della società e che il management ha diverse opportunità per compensare i venti contrari macroeconomici che deve affrontare il settore."Siamo consapevoli che ValueAct ha effettuato un investimento nella società - ha affermato un portavoce del New York Times in una nota - Come facciamo con altri azionisti, i membri del nostro team di gestione hanno".La chiave della crescita di New York Times sarà una, anche attraverso pacchetti che uniscono più prodotti (come il giornale online sportivo Athletic, i cruciverba e i giochi, i prodotti editoriali riguardanti la cucina)."La nostra ricerca suggerisce che la maggior parte dei lettori e degli abbonati attuali sono", ha affermato ValueAct in una lettera agli investitori visionata da Bloomberg. "Questa è un'opportunità che riteniamo che la direzione debba guidare con urgenza, poiché è la più grande leva per accelerare la crescita, approfondire il fossato competitivo del NYT e garantire la forza e la stabilità a lungo termine della piattaforma", ha aggiunto.Secondo l'investitore attivista, "è in corso unin cui i consumatori statunitensi preferiscono consumare digitalmente notizie di alta qualità - attraverso siti Web, canali di social media, app mobili, podcast, newsletter via e-mail, avvisi push - che possono essere soddisfatte solo da un franchising su larga scala con un marchio di fiducia come NYT"."Questo cambiamento crea un'enorme pressione competitiva - si legge nel documento - Mentre la maggior parte della sua concorrenza frammentata deve affrontare sfide per la crescita, il NYT sta costruendo un".Spicca il volo, che si attesta a 35,19, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 36,49 e successiva a quota 40,12. Supporto a 32,86.