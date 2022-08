Grande (Calabria Film Commission): tra progetti futuri auspichiamo importante omaggio a Gianni Versace

(Teleborsa) - "Tra i nostri progetti futuri auspichiamo anche la possibilità di un importante omaggio alLo ha anticipato il commissario straordinario dellanominato dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto alla guida di una delle più importanti Film Commission d’Italia prima dell’imminente uscita del bando a sostegno delle opere cinematografiche più meritevoli che una speciale commissione avrà il compito di vagliare.E in proposito"E’ per me unaora commissario della Calabria Film Commission, la volontà da parte delle istituzioni di rendere degno omaggio a mio fratello Gianni Versaceche ha rivoluzionato il“L’omaggio alla figura di Gianni Versace,- sottolinea il commissario - ed è per questa finalità che abbiamo già avviato una serie di incontri preliminari con la speranza di poter finalmente realizzare questo omaggio così particolarmente a cuore alla Calabria Film Commission.Il suo provenire dal mondo della moda e l’amicizia ventennale con Santo Versace che ha dato la propria disponibilità a supervisionare la bontà delle sceneggiature, diventeranno quindi una garanzia per le opere che avranno il compito di celebrare il genio creativo dello stilista calabrese divenuto famoso in tutto il mondo.Anche quest'anno la Calabria si è contraddistinta nel periodo estivo tra le regioni italiane più attente al sostegno del mondo del cinema e dello spettacolo