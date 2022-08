Cineworld, pochi clienti per limitato numero film. Titolo affonda

Cineworld

(Teleborsa) -, il secondo operatore di cinema più grande del mondo, ha comunicato che, che dovrebbe continuare fino a novembre 2022. Ciò avrà un impatto negativo sui risultati e sulla posizione di liquidità del gruppo nel breve termine, ha affermato la società britannica in una nota, che ha fatto affondare il titolo sulla Borsa di Londra.Il gruppo ha adottato iniziative operative e finanziarie per gestire i costi e aumentare la liquidità e "continua acon vari stakeholder e sta valutandosia per ottenere liquidità aggiuntiva sia per ristrutturare potenzialmente il proprio bilancio attraverso un'operazione di deleveraging globale"."Qualsiasi operazione dicomporterà probabilmente unadelle partecipazioni esistenti in Cineworld", mette in guardia l'azienda.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 12,75centesimi di sterlina (GBX). Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 11,35 e successiva a quota 9,94. Resistenza a 14,53.