Adyen, EBITDA sotto le attese in 1° semestre. Titolo crolla

Adyen

Adyen

(Teleborsa) -, società di pagamento olandese che consente alle aziende di accettare pagamenti tramite e-commerce, dispositivi mobili e punti vendita, ha registrato unpari a 608,5 milioni di euro nel primo semestre 2022, in crescita del 37% su base annua. L'area EMEA contribuisce per il 57% dei ricavi netti, seguita da Nord America (25%), APAC (11%) e LATAM (7%). Isono stati 277,7 milioni di euro nel primo semestre 2022, in aumento del 47% principalmente a causa dei maggiori benefits per i dipendenti.L'del primo semestre 2022 è stato di 356,3 milioni di euro, in aumento del 31% su base annua ma inferiore aldi 383,5 milioni di euro. Il margine EBITDA è stato del 59% per il periodo. L'è stato di 282,1 milioni di euro, in crescita del 38% su base annua.Per quanto riguarda l', la società afferma di non avere visto "alcuno sviluppo nel business nella prima metà di 2022 che ci porterebbe ad aggiornare la nostra guidance". Adyen mira quindi a continuare a far crescere i ricavi netti e raggiungere un CAGR "mid-twenties and low-thirties" a medio termine, oltre che migliorare il margine EBITDA a oltre il 65% a lungo termine.registra una, attestandosi a 1.605,4Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1.546,3 e successiva a quota 1.487,1. Resistenza a 1.662,5.