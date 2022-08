GSE, Corte Conti approva relazione su esercizio 2020

(Teleborsa) - La Sezione controllo enti della Corte dei conti ha approvato la relazioneella societàinteramente partecipata dal Mef e operante, in base agli indirizzi strategici del Ministero dello sviluppo economico, nel campo della sostenibilità ambientale.Nel 2020ha gestito oltre 1,3 milioni di contratti, corrispondenti a quasi 70 TWh di energia, con un’erogazione di circa 13,9 miliardi di euro a titolo di incentivi. Nel 2020, sono stati complessivamente destinati 15,2 miliardi di euro alla promozione della sostenibilità, di cui 11,9 per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 1,1 miliardi per l'efficienza energetica e per le rinnovabili nel settore termico, 1 miliardo dedicato ai biocarburanti.Rilevante l’incidenzasu molte voci del bilancio energetico annuale, sia per la complessiva contrazione della domanda di energia da parte di famiglie e imprese, sia per lo spostamento dei consumi da alcuni settori ad altri.E’ in aumento di, con un utile pari a circa 7,4 milioni (in calo di 662.000 euro sul 2019) e una redditività del 13,1%. A livello consolidato - grazie anche all’apporto delle società controllate AU, GME e RSE - il Gruppo registra un fatturato di 26,7 miliardi di euro e un utile di 11,8 milioni. I ricavi complessivi della Capogruppo ammontano a 14 miliardi di euro, in crescita di 31,2 milioni rispetto al 2019. Il risultato della gestione caratteristica (941.687 euro) si riduce di 87.890, l’utile netto dell’esercizio è pari a 7,4 milioni e il patrimonio netto, al 31 dicembre 2020, cresce di 2,4 milioni di euro rispetto all’anno precedente.I dati riferiti al Gruppo registrano un valore della produzione di 26,6 miliardi di euro, in flessione di 3,5 per il decremento dei ricavi (3,9 miliardi di euro) dalla vendita di energia e gas. Il risultato dell’esercizio, sempre riferito al Gruppo, si attesta a quota 11,8 milioni, maggiore di 3,2 rispetto agli 8,6 milioni di euro del 2019 e, al 31 dicembre 2020,