Eventi e scadenze del 4 luglio 2025

(Teleborsa) -- Chisinau - António Costa, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontreranno Maia Sandu, presidente della Moldova, e i leader delle autorità moldove a Chi?inau per il primo vertice UE-Moldova. Il vertice rappresenta un'opportunità fondamentale per sottolineare l'importanza strategica del futuro della Moldova all'interno dell'UE- Masseria Li Reni - Rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners dal titolo "L'Italia e l'Europa nell'era di Trump". Tra gli interventi, i Ministri Tajani, Calderone, Lollobrigida, Nordio, Piantedosi, Urso, Pichetto Fratin, Foti e Valditara, il Vicepresidente della Commissione europea Fitto, Paolo Gentiloni, il Viceministro Leo, gli AD di ENAV, Fastweb+Vodafone e iliad Italia, i Presidenti di Banca Ifis, MAIRE, Unioncamere, ANCI e ANCE, i Presidenti e AD di BMW Italia, Siemens e Philip Morris Italia, gli AD e DG di SACE e SIMEST- Località abitate e produttive nelle Basi territoriali - Anno 2021- Centro Congressi del Grand Hôtel Billia, Saint-Vincent - 3 edizione dell'evento ideato da CVA (Compagnia Valdostana delle Acque) in collaborazione con The European House – Ambrosetti e con il patrocinio di Elettricità Futura. Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group), Francesco La Camera (DG, IRENA), Stefano Venier e Carmine Masiello (Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano)10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio-aprile 202510:30 -- Palazzo Wedekind, Roma - il Presidente dell'INPS Gabriele Fava e il Procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, esporranno i contenuti del Protocollo d'intesa firmato dai rispettivi organismi per ottimizzare i controlli sulle indebite percezioni di servizi- Borsa di New York chiusa per festività- CDA: Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2025