Bonus 200 euro, domanda lavoratori domestici entro il 30 settembre

(Teleborsa) -previsto dal Decreto Aiuti ed avrannosettembre. I requisiti per poterlo ricevere con decorrenza, ricorda la Filcams Cgil, sono la presenza di uno o più rapporti di lavoro domestico regolarmente denunciati all'INPS e l'aver percepito un reddito inferiore ai 35.000 euro nel 2021.Si tratta di un riconoscimento che - afferma il sindacato del terziario -al problema dell'dei lavoratori che hanno bisogno di, ma rappresenta un sostegno una tantum di cui anche gli addetti del comparto, spesso trascurati dai provvedimenti legislativi, possono usufruire.La Filcams ricorda anche che il comparto del lavoro domestico "continua a rappresentarein modo particolare con il supporto che fornisce nella cura delle case, dei minori, degli anziani, delle persone non autosufficienti. "Servizi e attività - si ribadisce - che dovrebbero essere sostenuti maggiormente dalle politiche di welfare dello Stato, con investimenti e risorse adeguate alla loro organizzazione".I dati recentemente diffusi dall'Osservatorio INPS, relativi al 2021, che restituiscono il quadro di un settore in crescita:, con un incremento dell'1,9% rispetto all'anno precedente, dovuto probabilmente alla normativa sugli spostamenti introdotta con il lockdown e alla spinta per l'emersione dei rapporti irregolari, prevista nel DL Rilancio. Il settore, che resta a, con la presenza dell'88,6% di lavoratrici donne, e a, vede una più alta concentrazione degli addetti in. Il 53% del totale sono collaboratori domestici e il restante 47% assistenti familiari, che registrano i contratti di lavoro con un maggior numero di ore settimanali. Nonostante l'aumento delregolare, resta comunque, che si attesta ad un preoccupante e inaccettabile 60%.