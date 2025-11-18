Bonus elettrodomestici, partenza boom: fondi quasi esauriti

(Teleborsa) - Partenza: la grande richiesta, iniziata dalle prime ore della mattinata di oggi,ha messo- app e portale che ora hanno ripreso a funzionare- generando. Un ritmo tale daUn sistema,per l’accesso a bonus e incentivi pubblici, già contestato dache, in occasione della partenza odierna del bonus elettrodomestici e dopo i disservizi che si sono registrati sull’app Io e sul sito messo a disposizione dal governo, sostiene che "e si presta ad una moltitudine di criticità che danneggiano i cittadini – spiega il– Tale sistema, infatti, pe, e finisce per avvantaggiare chi ha connessioni al web più performanti, penalizzando chi usa servizi internet più lenti. Solo chi arriva prima, in sostanza, riesce a godere di fondi pubblici che si esauriscono nell’arco di pochi minuti, con l’aggravante che spesso l’elevata mole di accessi manda siti e app in tilt, creando il caos tra gli utenti e costringendoli ad attese estenuanti davanti al pc"."Un sistema che deve essere– prosegue Melluso – Per questo chiediamo che il click day sia sostituito da un meccanismo di prenotazione delle richieste, che devono essere poi vagliate sulla base delle condizioni soggettive dei richiedenti, dando priorità non ai più veloci ma a chi ha Isee più bassi, alle famiglie numerose, ai disoccupati, ecc.".Dello stesso parere anche"Il click day è un metodo barbaro e primitivo, che. Invece, anche per il bonus elettrodomestici, si costringono i consumatori a fare una gara a chi arriva primo, secondo il principio iniquo e inefficiente che chi arriva prima meglio si accomoda, invece di quello più serio e giusto di aiutare le famiglie più bisognose e con Isee più basso". "Un rito - conclude Dona - che. Il fatto poi che già oggi possano finire i fondi stanziati pari a 48,1 milioni di euro, dimostra quanto la misura sia più propagandistica che utile a rilanciare il settore. E' ora di finirla sia con i click day che con i bonus dati a casaccio!".Per AIRES, il segnale era chiaro sin dall’avvio. "Le cifre confermano quello che il canale specializzato aveva già colto nelle prime ore:. Siamo davanti a un vero plebiscito. La domanda si concentra soprattutto sugli elettrodomestici ad alta efficienza e continua a crescere minuto dopo minuto. A questo punto la conferma dell’incentivo nella legge di bilancio 2026 non è soltanto auspicabile: è ormai necessaria", dichiara