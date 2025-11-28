Milano 17:05
Aste BTP e CCTeu, interesse scarso dagli specialisti nelle riaperture

(Teleborsa) - Interesse scarso da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 28 novembre 2025.

Per quanto riguarda il BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031, non ci sono state richieste a fronte di una offerta per 550 milioni di euro. Domanda per 477,4 milioni di euro per il BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036, offerto per 550 milioni di euro, mentre per il CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035, offerto per 1.200 milioni di euro, sono arrivate domande per 698,7 milioni di euro.
