Aste BTP e CCTeu, interesse scarso dagli specialisti nelle riaperture

(Teleborsa) - Interesse scarso
da parte degli investitori nei collocamenti supplementari di titoli di Stato
, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 28 novembre 2025.
Per quanto riguarda il BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031
, non ci sono state richieste a fronte di una offerta per 550 milioni di euro. Domanda per 477,4 milioni di euro per il BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036
, offerto per 550 milioni di euro, mentre per il CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035
, offerto per 1.200 milioni di euro, sono arrivate domande per 698,7 milioni di euro.