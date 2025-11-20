Bonus elettrodomestici: esaurito il plafond, scatta lista d'attesa

(Teleborsa) -in un solo giorno sono arrivate 550mila domande che hanno di fatto esaurito il plafond diIl picco di richieste, in mattinata, ha anche mandato in tilt per qualche minuto l'App Io e il sito. Ma il problema è durato poco e, come certifica l'alto numero delle richieste, è stato prontamente risolto.rimane comunque aperta e le domande vengono ora messcon la speranza, per chi è rimasto fuori, di essere ripescato perché qualcuno potrebbe non usare o usare in parte il bonus. Per usufruirne ci sono infatti solo 15 giorni di tempo.Lamentele da parte deiecondo i quali il click day non funziona. Mentre gli operatori di settore, visto il successo della misura, chiedono diventi permanente."Oramai è evidente che lo strumento del click day è obsoleto e si presta ad una moltitudine di criticità che danneggiano i cittadini. - spiega ilTale sistema, infatti, premia solo la velocità senza alcuna valutazione del merito delle richieste, e finisce per avvantaggiare chi ha connessioni al web più performanti, penalizzando chi usa servizi internet più lenti". "Il click day è un metodo barbaro e primitivo, che da anni chiediamo di abolire. Invece, anche per il bonus elettrodomestici, si costringono i consumatori a fare una gara a chi arriva primo, secondo il principio iniquo e inefficiente che chi arriva prima meglio si accomoda, invece di quello più serio e giusto di aiutare le famiglie più bisognose e con Isee più basso", affermapresidente dell'Unione nazionale consumatori.associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati, parla di partenza "travolgente" per il nuovo bonus elettrodomestici, con oltre 300.000 richieste nella prima mattinata. E ribadisce la necessità di stabilizzare questi incentivi anche negli anni futuri, "per favorire un percorso strutturale di efficientamento energetico dei consumi domestici, sostenendo al