Eurozona, Morgan Stanley: recessione invernale e prezzi gas a livelli attuali

Morgan Stanley

(Teleborsa) -hae stima ora unadi quest'anno. Inoltre, la banca d'affari prevede un impatto più duraturo della crisi energetica nel prossimo anno, poiché i prezzi più elevati e l'incertezza sull'approvvigionamento energetico persisteranno. "Non tutto è cupo, però, e pensiamo ancora che una ripresa seguirà questa fase debole, guidata da una ripresa degli investimenti privati ??e pubblici", si legge nel report firmato da Jens Eisenschmidt, Chief Europe Economist di Morgan Stanley.Viene fatto notare che il peggioramento delle prospettive si è già riflesso negli indici PMI di agosto , che sono scesi ulteriormente in territorio di contrazione, indicando una maggiore probabilità di una futura recessione. I modelli della banca americana suggeriscono che lanel 4° trimestre èe intorno ai livelli osservati durante la crisi del debito sovrano nel 2011-12.Dall'ultima revisione delle prospettive di crescita (a fine giugno), si sono materializzatitra Russia e Ucraina e alle loro ricadute, con un ulteriore calo della fornitura di gas all'Europa. I flussi del Nord Stream 1 si sono stabilizzati ad agosto a circa il 20% della capacità (in calo rispetto al 40% dei mesi precedenti), con una nuova manutenzione straordinaria del gasdotto annunciata per la prossima settimana.Un mercato del gas costantemente sotto pressione in Europa "implica prezzi più alti più a lungo", sottolinea la banca, con gli analisti che vedono ora il"rimanere, per poi diminuire solo leggermente durante il prossimo anno".Morgan Stanley stima che un aumento del 40% dei prezzi del gas naturale riduce di circa 10 punti base la crescita del PIL dell'Eurozona a trimestre. "Tuttavia, al di là del canale dei prezzi, una(o entrambi) - viene sottolineato - Inevitabilmente, questo spingerà ulteriormente l'attività economica verso il basso".