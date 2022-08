Consumi, Confimprese-EY: luglio record (+5,1%) ma il futuro è incerto

(Teleborsa) -rispetto allo stesso mese del 2021, trainati dal settore travel e dalla ristorazione, ma anche dal comparto abbigliamento ed accessori. E' quanto emerge dall', che analizza l’andamento dei consumi nei settori abbigliamento e accessori, food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail, cosmetica, arredamento, servizi, cultura).Corre lache registrarispetto a luglio 2021 ed il settorecon un. In sofferenza ilche chiude a: la battuta di arresto del retail non food, dopo i buoni andamenti durante la pandemia, si lega al ritorno a un consumo fuori casa più ampio con la riduzione dell’acquisto di beni legati all’arredamento e alla cultura.Quanto ai canali di vendita, c'è una continuache chiude arispetto allo stesso mese del 2021, ma rimane ancora distante dai livelli pre-pandemia. In ripresa anche le vie dello, con il settore high street che chiude il arispetto allo stesso mese del 2021.Nelle aree geografiche, ilconsolida i consumi con unrispetto a luglio 2021, seguito dal Nord-est a +3,3%. Il Centro chiude a +7,9%, mentre al Sud i consumi si fermano a +0,9%."Continua la ripresa dei consumi con la ristorazione che si consolida e sfiora il double digit verso il 2021", spiega, direttore Centro studi Confimprese, aggiungendo "i dati del mese di luglio inducono ala ripresa, benchéed elettricità stia iniziando a pesare fortemente sui conti economici dei retailer, soprattutto quelli della ristorazione, che hanno costi altissimi. Senza ovviamente dimenticare l’impatto sul potere di spesa e sulle aspettative dei consumatori"."Nei mesi estivi gli italiani tornano a consumare secondo le abitudini pre-pandemia e dedicano parte del proprio paniere di spesa al proprio tempo libero e alle attività fuori casa", conferma Paolo Lobetti Bodoni di EY.