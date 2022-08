Jackson Hole, Powell equilibrista: l'arte dire senza rivelare

(Teleborsa) - Il Presidente della Feddi nuovo i mercati e non accennare aduna volta che i tassi d'interesse avranno raggiunto il livello desiderato, compatibilmente con l'inflazione.Gli osservatori si aspettano che il numero uno della banca centrale USA, che parlerà oggi alle 16 ora italiana al simposio di Jackson Hole, in Wyoming, faccia cenno allache questi avranno raggiunto il loro. Ma secondo gli espertie Powell anzi userà unIl Presidente potrebbe rimarcare che la banca centrale USAed affermare che una volta che avrà finito di aumentare i tassi, li manterrà a quel livello per un certo periodo di tempo, contrariamente alle aspettative del mercato che attendevano un taglio già l'anno prossimo.Powellquando il FOMC si riunirà il 21 settembre, - 50 o 75 punti - ma dirà che lesono strettamentein uscita prima del meeting (ancora un rapporto sul mercato del loro ed uno sui prezzi al consumo il 13 settembre). Per ora il mercato Future sconta per settembre un aumento del costo del denaro dello 0,75% come nelle due tornate precedenti.In ogni caso Powellcome accaduto a luglio, quando le sue parole erano state mal interpretate, dando luogo ad un rally indesiderato dei mercati azionari e una caduta dei rendimenti delle obbligazioni.Frattanto, nella serata di ieri, la Presidente della Fed di Kansas City,, in qualità di ospite del Simposio delle banche centrali, ha informalmente aperto l'evento con la tradizionale serie di interviste ai quotidiani statunitensi, affermando che, perché l'inflazione è ancora alta.. Abbiamo visto un certo rallentamento dei numeri a luglio, ma penso che vi sia più lavoro da fare", ha ribadito George, ammettendo che i dati di luglio potrebbero non rappresentare una inversione di tendenza dell'inflazione che, per vedere una tendenza "convincente", bisognerebbe avere almeno tre mesi consecutivi di buoni dati.