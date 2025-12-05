Possibile collaborazione tra Airbus e Saab su velivoli da guerra senza pilota

Airbus

(Teleborsa) -starebbero discutendo di unasulla tecnologia dei. Lo riporta Reuters. Una mossa che riflette il crescente interesse per i droni, in contesto ancora frammentato per il settore europeo della difesa.Il progetto, svelato in interviste separate ai dirigenti delle due aziende durante un evento europeo di settore questa settimana, si concentra sullo studio di velivoli senza pilota a supporto dell'attuale generazione di jet da combattimento con equipaggio, come l'Eurofighter Typhoon sostenuto da Airbus e il Saab Gripen E.