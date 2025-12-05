Gruppo BCC Iccrea lancia la seconda edizione di “BCC Arte&Cultura”

(Teleborsa) - Presentata lunedì,, a Milano al Mudec la seconda edizione di "", il, avviato un anno fa per la valorizzazione dell’arte e della cultura dei territori. Dopo il lancio nel 2024 del più grande museo diffuso privato nazionale delle collezioni d’arte e del patrimonio storico e architettonico delle BCC, è stata realizzata una mappatura diche saranno in mostra nel 2026 presso le Banche di Credito Cooperativo del Gruppo.La raccolta è stata inserita nel catalogo "", in uscita a primavera 2026, che ha portato a collegare aun artista emergente under35 originario del territorio di appartenenza della Banca. In parallelo, sono salite a 150, con il censimento di nuovi lavori e capolavori, le opere visitabili nel museo diffuso e nella Galleria 3D di BCC Arte&Cultura, raccolte nel catalogo "L’Arte dei Territori. Lavori e capolavori della maestria italiana nelle collezioni delle Banche di Credito Cooperativo" (ed. ampliata) e nel testo digitale gratuito per la divulgazione nelle scuole medie italiane "Percorsi didattici" (ed. ampliata).Inoltre,in un percorso nazionale che prevede oltre 30 eventi di presentazione e gruppi di lettura diffusi nei territori sul tema del "", per sostenere la divulgazione della lettura nelle comunità di insediamento delle Banche.Le BCC distribuiranno attraverso i propri canali anche un, valido fino al, per l’acquisto scontato dei libri presso le librerie coinvolte.ha commentato: "Con questo progetto rinnoviamo l’impegno del Gruppo BCC Iccrea per la crescita culturale dei territori e per lo sviluppo di comunità aperte, inclusive e sostenibili. In tutti e tre gli ambiti di sviluppo di BCC Arte&Cultura –– abbiamo impresso un’accelerazione e realizzato un desiderio: dare opportunità alle nuove generazioni, alla loro maestria, al loro modo di imparare, al modo di leggere e di riscrivere la nostra storia".ha aggiunto: "Il modello di sviluppo sostenibile dell’economia globale ha integrato la cultura. Dalle manovre finanziarie ai piani industriali, le istituzioni pubbliche e private oggi sono chiamate ad alimentare e a rendicontare questo ambito di crescita, l’ESG+, dove il segno ‘+’ sta per Cultura. In questa direzione, il nostro programma di sviluppo sociale e culturale BCC Arte&Cultura consolida la suae quest’anno è al fianco delle nuove generazioni, per renderle protagoniste in tutti e tre gli ambiti di attuazione del progetto: arte, scuole, lettura".L’esposizione multidisciplinare degli artisti under35, a cura dicon il supporto di un comitato scientifico composto daè l’esito di due anni di studio visit, letture di portfoli, ricognizioni di mostre delle nuove generazioni, che ha prodotto un’istantanea espositiva ed editoriale degli artisti emergenti italiani, di formazione e pratiche differenti.Da aprile a dicembre 2026, lungo tutto lo stivale si svolgeranno in luoghi inaspettati - le sedi e le filiali delle BCC - le mostre personali di opere che rappresentano il genius loci, le memorie e le tradizioni delle città e dei borghi natali di ciascun artista selezionato. I lavori degliin uscita in primavera, riflettono la complessità del mondo odierno, la molteplicità delle posizioni e la varietà delle pratiche nell’arte contemporanea italiana. Dalla pittura al disegno, dalla scultura al design, dall’installazione alla videoarte, dalla fotografia alla performance, dal neo-muralismo ai caleidoscopici linguaggi delle nuove tecnologie."Futuri Emergenti Italiani di BCC Arte&Cultura è stato concepito nella convinzione che, in un’epoca come l’attuale, siano sempre più necessarie. Per la circolazione di idee, progetti, forme di sostegno, di valorizzazione e di partenariato, a partire dalla creatività contemporanea dei più giovani e da luoghi spesso lontani dai grandi circuiti dei sistemi dell’arte e della cultura", ha spiegato il curatore del progettoIl progetto "Scuole" di BCC Arte&Cultura, l’iniziativa didattica che porta l’arte dei territori nelle scuole secondarie di primo grado, ha esteso a(ed. ampliata), a cura di Stefano Cravedi, a supporto dei docenti.Anche nel 2026 la proposta formativa coinvolgerà in maniera innovativa, anche con gli sviluppi digitali a cura di E-Muse, le nuove generazioni all’interno delle comunità delle BCC attraverso laboratori creativi, didattica inclusiva, intelligenza artificiale, una galleria 3D, visite guidate e incontri con gli artisti. Un mix di reale e digitale che appassionerà i più giovani in 40 scuole italiane diffuse dal Nord al Sud anche nei più piccoli comuni –Spirano (BG), Lurago d’Erba (CO), Gradisca d’Isonzo (GO), Quarrata (PT), Cottignola (RA), Mondolfo (PU) Paliano (FR), Vicovaro (RM), Lavello (PZ) Gangi e Petralia Sottana (PA), Terralba (OR) e molti altri - per valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del nostro Paese e promuovere lo sviluppo sociale e culturale di tutti i territori.L’edizione 2026 del BCC Book Club, il progetto di BCC Arte&Cultura che divulga la lettura nelle comunità delle BCC, a cura di Massimo Cuomo e Romanzi.it, avrà come tema il "Nascere" in senso biologico, simbolico, interiore. Unche metterà al centro il senso della vita e la fiducia nel futuro e attorno al quale verranno proposti oltre 50 titoli.Il risultato sarà un’ampia mappa letteraria: attraverso grandi case editrici italiane e piccole indipendenti di comprovata qualità - Einaudi, Adelphi, Rizzoli, Mondadori, Bollati Boringhieri, Iperborea, Feltrinelli, Guanda, minimum fax, La Nuova Frontiera, Bottega Errante, Fazi, Marsilio, Bompiani e molte altre - nei territori le BCC daranno voce ad autrici e autori contemporanei su valori universali quali la genitorialità e la discendenza, la crescita, la memoria e la speranza.