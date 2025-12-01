Andrea Lelario, nuova acquisizione alla Galleria La Nuvola dopo l’ingresso alla GNAMC

(Teleborsa) - Prosegue il percorso di crescita ditra i nomi emergenti più attenzionati delche negli ultimi mesi ha registrato due passaggi chiave per la propria affermazione istituzionale e di mercato: l’ingresso nella collezione permanente della(GNAMC) di Roma e, dal 1° dicembre 2025, l’acquisizione ufficiale delle sue opere da parte della storicaUn doppio riconoscimento che colloca l’artista all’interno di un circuito di crescente attenzione da parte delle istituzioni, dei collezionisti e degli operatori del settore. L’inserimento del suo lavoro in contesti museali e in gallerie con un forte posizionamento sul mercato primario rappresenta infatti uner la stabilizzazione del valore delle sue opere e per la loro diffusione nei canali più consolidati dell’arte contemporanea.L’acquisizione da parte della Galleria La Nuvola – punto di riferimento per la Scuola di Piazza del Popolo, il Gruppo Forma 1 e l’Arte Povera – è accompagnata da un evento espositivo dedicato,a cura dicon intervento critico die il Patrocinio di Roma Capitale, ABA Roma e AAIE Center for Contemporary Art. L’iniziativa si inserisce nel programma di Via Margutta. Palcoscenico delle Arti, rafforzando la visibilità dell’artista in un distretto culturale che da decenni svolge un ruolo rilevante nella valorizzazione del mercato romano.La mostra presenta un nucleo di lavori che attraversaa, considerati dagli addetti ai lavori il fulcro della sua ricerca. Un corpus che testimonia un’evoluzione tecnica sempre più riconosciuta come segnale di solidità artistica e continuità produttiva: elementi che, uniti alla recente attenzione istituzionale, collocano Lelario tra i profili da osservare nei prossimi mesi per potenziale crescita sul mercato secondario.L’approdo a La Nuvola, accanto a nomi come Schifano, Basaldella, Lombardo e Ceroli, rappresenta inoltre un segnale rilevante per il settore, in quanto una galleria storica sceglie di affiancare l’artista a figure consolidate della scena italiana. Un’operazione che contribuisce a rafforzare la reputazione dell’autore e il suo posizionamento nel sistema dell’arte contemporanea, con possibile impatto positivo sulla domanda da parte di collezionisti e operatori.La settimana espositiva,, conferma dunque il momento particolarmente dinamico per il percorso di Lelario, sostenuto sia da istituzioni pubbliche sia da soggetti privati, e contribuisce a inserirlo tra gli artisti italiani emergenti più osservati sotto il profilo della valorizzazione culturale e del potenziale ritorno sul medio termine