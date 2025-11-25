Milano 15:04
CHORR approda a Roma, da diritti infanzia a quelli delle Donne: l'arte come richiamo collettivo

Il progetto artistico e civile è promosso dall’Associazione Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, in collaborazione con l’artista visiva Tittiti (Tiziana Ballarini)

Cultura, Economia
(Teleborsa) - Nel mese di novembre, CHORR - Voci · Arte · Azioni, progetto artistico e civile promosso dall’Associazione Premio Minerva Anna Maria Mammoliti, in collaborazione con l’artista visiva Tittiti (Tiziana Ballarini) - approda a Roma con due interventi visivi di forte impatto simbolico, che la Croce Rossa Nazionale ha accolto con sensibilità e partecipazione.

Il primo manifesto, dedicato ai bambini vittime di guerre e violenze in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Un’immagine che continua a parlare oggi, ricordando le migliaia di vite spezzate dai conflitti: un’infanzia che, nel mondo, continua a pagare un prezzo altissimo.

Il secondo manifesto, dedicato alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, diventa un atto visivo di libertà e dignità: un richiamo collettivo contro ogni forma di abuso e sopraffazione, un invito a guardare e non voltarsi più dall’altra parte.

Due interventi, un’unica visione: portare bellezza e coscienza nello spazio urbano, restituendo all’arte la sua funzione più alta: ricordare, unire, cambiare.

“Quando l’arte incontra la vita, diventa testimonianza. Con CHORR vogliamo dare forma visiva al coraggio e alla libertà di chi non ha più voce", dice Olga Mammoliti Severi, Presidente dell’Associazione Premio Minerva Anna Maria Mammoliti
