Kiev, bombe russe su corridoi missione dell'AIEA

"La Federazione Russa sta deliberatamente bombardando i corridoi usati dalla missione dell'Aiea per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia con l'obiettivo di di deviarla verso il territorio temporaneamente occupato della Crimea e le regioni di Donetsk e Lugansk". Lo ha denunciato Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente Zelensky. Lo riporta Ukrinform.









La stessa fonte ha sottolineato che la posizione dell'Ucraina non è cambiata e che la missione dell'Aiea dovrà avere accesso "solo attraverso il territorio controllato dell'Ucraina". La squadra di tecnici dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) visiterà la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia da mercoledì a sabato: lo ha detto il direttore dell'Aiea, Rafael Grossi, secondo quanto riporta il Guardian. La missione è arrivata a Kiev da Vienna ieri sera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Rafael Grossi e la sua delegazione prima della visita alla centrale di Zaporizhzhia.

Intanto, l'Ucraina ha annunciato di aver avviatoel sud del Paese e anche stamane la presidenza a Kiev parla di pesanti combattimenti in corso in "quasi tutto il territorio di Kherson".consigliere del presidente Zelensky, ha detto che le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte vicino alla città di Kherson e stanno anche bombardando i traghetti che Mosca utilizza per rifornire il territorio occupato sulla sponda occidentale del fiume Dnieper. Ma ha anche messo in guardia gli ucraini dall'aspettarsi unaMa secondo ilè una "e al contrario gli ucraini stanno subendo "ha reso noto che l'esercito ucraino ha perso più dinelle ultime 24 ore nel suo tentativo di lanciare un'offensiva nella zona di Mikolayev-Krivoi Rog, a poche decine di chilometri a nord di Kherson, e in altre aree.