Ucraina, centrale nucleare di Zaporizhzhya: cosa sta succedendo?

(Teleborsa) - La missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) arriverà alla centrale nucleare di. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Aiea,"Il giorno è arrivato - ha scritto oggi Grossi sul suo account Twitter -. La Missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezzaOrgoglioso di guidare questa missione, che arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) alla fine di questa settimana", ha spiegato Grossi postando una foto di luiSempre oggi,hanno chiesto l'accesso senza ostacoli al personale dell'organismo di controllo atomico dell'Onu diretto alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi in Ucraina, obiettivo di attacchi nelle ultime settimane. Il personale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) deve essere in grado di accedere a tutti gli impianti nucleari in Ucraina in modo tempestivo e sicuro e "senza impedimenti", ha affermato in una nota il gruppo dei direttori della non proliferazione del G7. Al personale dell'Aiea deve anche essere consentito "impegnarsi direttamente e senza interferenze con il personale ucraino responsabile della gestione di queste strutture", ha aggiunto.. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in un'intervista al popolare programma domenicale,, sul canale televisivo Rossiya1, condannando l'Ucraina per le sue continue dichiarazioni su Zaporizhzhia. Ed invitando a non credere alle falsità dell'Occidente secondo cui la Russia sarebbe stata "costretta" dalla diplomazia internazionale ad aprire la centrale agli ispettori dell'Agenzia per l'energia atomica (Aiea). Un'ispezione - ha insistito - attesa anche da Mosca, per fare