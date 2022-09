Gran Bretagna, Liz Truss incontra la Regina: è la nuova premier

(Teleborsa) -ha incontrato nella residenza reale di Balmoral, in Scozia, lache l'ha designata formalmente come nuovo primo ministro. Truss è il primo ministro numero 15 nei sette decenni di regno di Elisabetta – la terza donna dopo Margaret Thatcher e Theresa May – e il 56esimo nella storia dell'isola da quando la carica fu istituita. Ilnon prevede – come in passato quando era considerato segno di fedeltà alla Corona – che il nuovo premier baci effettivamente le sue mani. Il semplice fatto di essere ricevuti serve a convalidare la carica e non ha luogo alcuna interazione fisica, al massimo un inchino o una stretta di mani.Nel pomeriggio, rientrata a Londra, prenderà possesso della residenza dida dove è atteso il suo. Successivamente inizierà a ufficializzare le nomine dei ministri.si è congedato questa mattina da Downing Street prima di recarsi a Balmoral in Scozia per "passare il testimone" a Liz Truss. L'oramai ex premier ha ribadito di essere fiero di quanto fatto nei suoi 3 anni di governo, enfatizzando il sostegno militare dato a Kiev contro la Russia e che a suo dire potrebbe aiutare l'Ucraina a rovesciare le sorti "della peggiore guerra in Europa in 40 anni", ma anche il calo della disoccupazione. Quanto alla crisi economica attuale, ne ha imputato parte della responsabilità a Vladimir Putin che comunque non riuscirà mai a "bullizzare" il Regno e il suo popolo.