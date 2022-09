Intesa partecipa a finanziamento in pool per metropolitana San Paolo in Brasile

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha preso parte aldi euro finalizzato alla realizzazione dellaL’operazione, realizzata dalla società, rappresenta ildi collaborazione tra pubblico e privato in America Latina, con un impegno complessivo di circaIl pool di banche, che ha visto la partecipazione di Intesa Sanpaolo attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Bankingda Mauro Micillo, ha, la banca Brasiliana per lo sviluppo economico e sociale, e rappresenta un chiaro esempio di finanziamento sostenibile basato su criteri legati all’occupazione femminile e locale, alla mobilità elettrica e all’imprenditorialità locale."La nostra partecipazione all’operazione in America Latina dimostra la competenza e la qualità della presenza di Intesa Sanpaolo in mercati come quello infrastrutturale a livello globale", ha dichiarato, Chief Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.