DeA Capital Real Estate, finanziamento green di 84 milioni di euro per Fondo ParkWest

(Teleborsa) -ha concluso l'operazione di(Fondo Investimento Alternativo) interamente sottoscritto da Orion European Real Estate Fund V, con un contratto della durata massima di 5 anni per un importo di, finanziato dasuccursale di Milano.Il sottostante finanziato è costituito dacomplessivi, firmato dallo studio MCA - Mario Cucinella Architects. Il complesso si articola in tre edifici immersi nel nuovo parco urbano di SeiMilano, situato nel quadrante sud-ovest della città, adiacente al capolinea della linea metropolitana M1 fermata di Bisceglie ed in prossimità della stazione della linea M4 di San Cristoforo.Park West èquali Fiditalia, Carrefour Italia, Lutech, Impresoft, Dow Chemical, Wolters Kluwer, Air Liquide, Kyowa Kirin e Regus, raggiungendo un tasso di occupancy prossimo al 80%.