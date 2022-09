Ita, Vestager: no comment sugli acquirenti, importante che la compagnia resti sostenibile

(Teleborsa) - La Commissione europea ha ricordato l'importanza cherisulti "sostenibile" e che sia in grado mantenersi come "unsul mercato" del trasporto aereo. La vicepresidente della Commissione,, ha parlato del dossier relativo alla compagnia aerea interpellata sugli ultimi sviluppi nel corso di una conferenza stampa sottolineando che uno degli aspetti per il via libera al passato riassetto era stata la "discontinuità" tra Ita e Alitalia.Tra gli elementi di discontinuità c'era appunto la sostenibilità di Ita. In assenza della quale, ha rilevato, la società sarebbe stata tenuta a onorare il debito di Alitalia. Vestager non è entrata nel merito delletra il governo e il consorzio formato da Certares, Delta Airlines e Air France-KLM: "non ho commenti su questo o quell'acquirente. Penso che sia ancora relativamente presto, sembra esserci un accordo su una vendita che consentirebbe al governo di mantenere un ruolo importante sulle questioni strategiche, ma l'ancora non c'è".La vicepresidente ha comunque assicurato che lasegue "molto da vicino" il dossier.