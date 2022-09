"Atlantia4Ukraine", concluso Summer Camp per bambini e mamme rifugiati nella Capitale

Atlantia

(Teleborsa) -Così l’Ambasciatore ucraino in Italiache si è detto. Grazie per il vostro sostegnoConil centro estivo dedicato a mamme e bambini ucraini rifugiatiAccolte oltre 1200 persone di nazionalità ucraina tra bambini e mamme, mettendo a disposizione attività ludiche, ricreative, di assistenza sociale e di formazione linguistica.Il centro estivo che Sport Senza Frontiere ha organizzato a Villa Fassini - chiarisce la nota - fa parte din progetto speciale che si snoda attraverso il periodo estivo in varie città italiane, dedicato in particolare a bambini che vivono situazioni difficili o emergenziali., tra cui corsi di Italiano, uno “sportello” per il counselling psicologico, corsi di danza e yoga, oltre a 20 diverse attività sportive. Un’aula multimediale ha inoltre consentito a diverse mamme di proseguire il proprio lavoro a distanza, oppure di restare in contatto con i famigliari rimasti in Ucraina.Complessivamente, il Summer Camp ha visto coinvolto un team di“Grazie ai nostri partner italiani, quest’anno i bambini ucraini che sono stati costretti a lasciare le loro case a causa della guerra hanno avuto l’opportunità di trascorrere l’estate a Villa Fassini nel cuore di Roma” ha sottolineato l’Ambasciatore ucraino in Italia“Nuove conoscenze - ha continuato -La gioia e la sincerità delle emozioni dall’essere stati a Villa Fassini è semplicemente impossibile da descrivere a parole!".Il centro è stata anche l’occasione per favorire la nascita di una rete di rapporti sociali tra la comunità di ucraini rifugiati a Roma e il territorio. Al progetto hanno collaborato infatti